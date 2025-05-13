Илья Авербух отреагировал на скандал после его высказывания о знакомстве с Лизой Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух прокомментировал скандал, который разгорелся после его интервью Ксении Собчак. Мужчина рассказал, что познакомился с Лизой Арзамасовой, когда ей было 15 лет, и назвал ее женщиной. В соцсетях раскритиковали мужчину. Он заявил в беседе с изданием Super.ru, что считает подобные разговоры чушью и глупостью.

Спортсмен счастлив со звездой «Папиных дочек», которая на 22 младше своего мужа. Илья поделился историей знакомства с Лизой. Ксения отметила, что она тогда была еще ребенком. Но Авербух не согласился и заявил, что она была «молодой женщиной».

Публика осудила фигуриста за слова о тогда еще 15-летней артистке. Журналисты связались с Ильей, он прокомментировал скандал.

«Это глупость какая-то всё. Что за чушь? Вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чём разбираться, пожалуйста, всё», — резко заявил спортсмен.

Напомним, что Авербух женился на Арзамасовой, когда ей было уже 25 лет. Сейчас у них двое детей – сын и дочь.

Ранее мы писали о том, что Собчак вступилась за Авербуха, рассказавшего о знакомстве с 15-летней Арзамасовой.