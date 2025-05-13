В ФФККР высказались о скандале с обвиненным в домогательствах тренером

Президент Федерации фигурного катания на коньках Антон Сихарулидзе (ФФККР) заявил, что не видит того, что можно рассматривать в деле тренера Сергея Розанова, которого обвинила в домогательствах фигуристка Вероника Жилина. Его слова приводит РИА Новости.

«Я слышал невнятную позицию мамы и точно такую же невнятную позицию девочки. Более того, речь идет о каких-либо историях четырех-пятилетней давности. У меня есть один большой вопрос: а куда смотрели родители, тренеры, школа четыре-пять лет назад?» — заявил он.

16 апреля Жилина рассказала, что Розанов приходил к ней в номер и настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет.

Мать Жилиной — тренер Людмила Алферова — подтвердила слова своей дочери и написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что дочь звонила ей и говорила, что Розанов «тащит ее в номер». На тот момент Розанов работал в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 2020-2021 годы. Сам тренер назвал обвинения в свой адрес ложью.

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила о готовности предоставить адвокатов Жилиной в связи с этим делом и назвала поступки Розанова «омерзительными».

Сейчас Жилиной 17 лет. Она стала серебряной призеркой первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.