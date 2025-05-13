Российская фигуристка решила выступать за иностранную сборную

Российская фигуристка Мария Нехаева решила сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации источника, 19-летняя спортсменка хочет выступать за сборную Израиля. Отмечается, что решение должен принять исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

Нехаева выступает в танцах на льду в паре с Федором Саниным. Они являются двукратными серебряными призерами этапов Кубка Санкт-Петербурга и бронзовыми призерами чемпионата Санкт-Петербурга 2024 года.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.