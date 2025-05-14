Фетисов раскритиковал решение ISU по российским фигуристам

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» назвал ужасной несправедливостью недопуск спортивных пар и танцевальных дуэтов на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года.

Во вторник стало известно, что по решению совета Международного союза конькобежцев (ISU) нейтральные статусы (AIN) получили российские фигуристы Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, в списке нет представителей российских танцевальных дуэтов и спортивных пар. При этом пресс‑служба ISU объявила, что решение совета организации по списку нейтральных спортсменов является окончательным для всех заявителей.

— Это ужасная несправедливость. Идет какой‑то беспредел по отношению к нашим спортсменам. Выдумываются всякие поводы, чтобы разделить общество и быть примером всего, что связано с дискредитацией спортивных, человеческих, любых принципов, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.

Игры‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо запланированы на 6–26 февраля.