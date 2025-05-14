Загитова в майке и легинсах записала видео о публичных унижениях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Tik-Tok-аккаунте опубликовала видео в черных легинсах и белой майке.

Спортсменка высказалась о хейте в свой адрес. «Я люблю публичные унижения, да я сама их и придумала. Это симптом здорового общества, но унижать меня — ни за что», — произносит закадровый голос в то время, как фигуристка стоит перед зеркалом.

11 мая Загитова ошиблась в поздравлении с Днем Победы. Она поздравила всех с 85-летием Победы, но быстро исправилась.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему Загитова часто сталкивается с негативными комментариями в свой адрес. По его мнению, люди завидуют красоте фигуристки.