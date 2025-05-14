В России ответили, почему фигуристы покидают команду Тутберидзе

Фигуристы покидают команду Этери Тутберидзе из-за высокого уровня требований и давления. Об этом RuNews24.ru заявила КМС по фигурному катанию Мария Кундаева, комментируя решение фигуриста Даниила Самсонова.

Эксперт отметила, что команда тренера является одной из самых успешных и известных в мире фигурного катания, что привлекает спортсменов. Однако тренировки бывают тяжелыми и длительными, и не всем подходит такой режим.

«Работа в команде Тутберидзе имеет свои преимущества и недостатки. К положительным аспектам относятся высокий уровень профессионализма тренерского состава, возможность обучаться у лучших в индустрии, качественная постановка программ, а также доступ к международным соревнованиям и опыт участия в них и поддержка в области физической и психологической подготовки», — сказала Кундаева.

К минусам она отнесла то, что строгая организация и высокая концентрация амбиций могут стать причиной стресса и нехватки личного пространства.

9 мая сообщалось, что 19-летний российский фигурист Даниил Самсонов принял решение покинуть тренерскую группу Этери Тутберидзе. В СМИ появилась информация, что Самсонов и Тутберидзе отписались друг от друга в социальных сетях.