Алексей Ягудин: «Тем, кто получил нейтральный статус, нужно ехать и бороться за место на Олимпиаде»

Sports.ru

Ягудин считает, что фигуристы не должны отказываться от шанса попасть на Игры.

Ягудин: фигуристы не должны отказываться от шанса попасть на Игры
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир в сентябре. В нем отсутствуют российские спортивные пары и танцоры на льду.

Основными претендентами от России в парном катании были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.

«Самый лучший комментарий по этой ситуации дала Тамара Николаевна Москвина. Решение вынесено — сейчас можно возмущаться или не возмущаться. Конечно, это несправедливо, но так же несправедливо было, когда Степанову и Букина не допустили до другой Олимпиады. Мы все прекрасно помним, что тогда, на мой взгляд, был абсолютно выдуманный кейс. Еще проблемы были у Столбовой и Климова в свое время. В такой ситуации мы находимся. Считаю, что тем, кто получил этот нейтральный статус, нужно браться за эту возможность, ехать и бороться за место на Олимпиаде, доказывать, что ты лучший», — сказал Алексей Ягудин.
Фигурное катание
Александр Галлямов
Иван Букин
Александра Степанова
Анастасия Мишина
Алексей Ягудин
Тамара Москвина