Ягудин: фигуристы не должны отказываться от шанса попасть на Игры

Алексей Ягудин: «Тем, кто получил нейтральный статус, нужно ехать и бороться за место на Олимпиаде»
Ягудин считает, что фигуристы не должны отказываться от шанса попасть на Игры.
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир в сентябре. В нем отсутствуют российские спортивные пары и танцоры на льду.
Основными претендентами от России в парном катании были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.
«Самый лучший комментарий по этой ситуации дала Тамара Николаевна Москвина. Решение вынесено — сейчас можно возмущаться или не возмущаться. Конечно, это несправедливо, но так же несправедливо было, когда Степанову и Букина не допустили до другой Олимпиады. Мы все прекрасно помним, что тогда, на мой взгляд, был абсолютно выдуманный кейс. Еще проблемы были у Столбовой и Климова в свое время. В такой ситуации мы находимся. Считаю, что тем, кто получил этот нейтральный статус, нужно браться за эту возможность, ехать и бороться за место на Олимпиаде, доказывать, что ты лучший», — сказал Алексей Ягудин.