Ягудин: фигуристы не должны отказываться от шанса попасть на Игры

Ягудин считает, что фигуристы не должны отказываться от шанса попасть на Игры.

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список фигуристов, которым одобрен нейтральный статус для поездки на олимпийский квалификационный турнир в сентябре. В нем отсутствуют российские спортивные пары и танцоры на льду.

Основными претендентами от России в парном катании были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.