Фигурист Соловьев ответил на вопрос о желании вернуться в спорт

Фигурист Дмитрий Соловьев ответил на вопрос о желании вернуться в спорт.

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– Дина (Аверина) недавно сказала, что у нее была шальная мысль участвовать с вами в соревнованиях на льду. Что вы сейчас думаете про возвращение в спорт?

– Я очень долго порывался на лед, хотел вернуться в спорт и даже пробовался с партнершами несколько раз. Уже были попытки, но жизнь мне в прямом и переносном смысле давала по голове и говорила: «Дим, не надо туда». На сегодняшний день понимаю, что, наверное, я мог бы сделать в тысячу раз больше, чем сделал до этого.

Я понимаю, что мы все равно в спорте сделали очень многое. Можно думать о том, что я хотел бы еще получить этот адреналин, завоевать энное количество медалей, соприкоснуться снова с тренировочным процессом, постановками и реализацией этих идей. Но жизнь не стоит на месте, сейчас цели совершенно другие.

Помимо подготовки к свадьбе и созданию нашей семьи есть очень много планов по реализации моих идей. Пока не буду озвучивать, потому что это, наверное, неправильно – сначала нужно сделать, а потом всем рассказывать. Сейчас движемся в сторону семьи, реализации задуманных проектов, совместных с Диночкой. Не стоим на месте и идем дальше, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде.