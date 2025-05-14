Фигуристка Жилина получила паспорт Азербайджана

Фигуристка Вероника Жилина рассказала, что получила гражданство Азербайджана. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на соцсети спортсменки.

По словам Жилиной, в последние несколько лет она часто посещала Баку, после чего смогла обрести там второй дом. Она также призналась, что полюбила Азербайджан, и в будущем планирует представлять эту страну на соревнованиях. Для этого она уже вышла из состава российской сборной.

«С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, очень часто летаю сюда, а недавно получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег», — написала она.

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