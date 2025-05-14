Тарасову разгневало решение ISU по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову разгневало решение Международного союза конькобежцев (ISU) по допуску российских фигуристов на Олимпийские игры-2026.
Ее слова приводит «Матч ТВ».
«У всех фигуристов есть тренеры, есть федерация. Как тренер себе представляет, так и будут делать», — заявила она.
Тарасова призналась, что в сложившейся ситуации она бы не поехала на Олимпиаду, хотя всегда была за то, чтобы выступать.
«Рассматривать каждого человека — неуважительное и безобразное отношение к нашей стране и спортсменам, которые на протяжении 30 лет стоят на самых высоких местах и возглавляют парное катание. Какое право они имеют не допустить наших лучших спортсменов?» — раскритиковала тренер произошедшее, назвав это беззаконием.
Накануне ISU объявил имена российских фигуристов, допущенных к отбору на Олимпиаду, который пройдет в Пекине в сентябре 2025 года. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты.