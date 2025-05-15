Российских тренеров, работающих с иностранцами, не будут проверять на нейтральность к ОИ

Российские и белорусские тренеры, работающие с иностранными спортсменами не будут подвергаться проверке со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) для допуска на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане.

© Чемпионат.com

«Тренеры с паспортами РФ и Белоруссии, работающие со спортсменами, представляющими другие страны, не будут подвергаться проверке. Коммюнике ISU распространяется исключительно на спортсменов с нейтральным статусом и их окружение, участвующих в определенных олимпийских квалификационных мероприятиях ISU», — приводит слова пресс-службы ISU ТАСС.

Отмечается, что предоставлением аккредитаций на сами Игры будет заниматься МОК.

Напомним, иностранных фигуристов тренирует несколько российских тренеров. Например, Этери Тутберидзе работает с одиночником Никой Эгадзе, Павел Слюсаренко — с парниками Анастасией Метёлкиной/Лукой Берулавой, Евгений Рукавицын — с Анастасией Губановой. Все эти спортсмены выступают за сборную Грузии.