Илья Авербух извинился за скандальные слова о Лизе Арзамасовой.

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Ранее хореограф и продюсер рассказал в интервью Ксении Собчак, как познакомился с женой.

Авербух познакомился с Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», на телевизионном проекте «Лед и пламень» в 2010 году, когда Арзамасовой было 15 лет, а Авербуху – 37. Поженилась пара в 2020 году.

В ответ на вопрос Собчак «Это же немного странное должно быть чувство, что ты свою жену помнишь еще практически ребенком?» Авербух ответил: «15 лет – это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было».