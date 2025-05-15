Тарасова высказалась о проверке на нейтральность

Тарасова потребовала от ISU назвать людей, проверявших российских фигуристов.

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«Где прописан этот закон, по которому наши спортсмены и тренеры должны проходить эти проверки? И почему наших спортсменов и тренеров проверяют и не допускают, а из других стран – нет? Мы что, отдельное государство, для которого пишется закон? Какой номер у этого закона, когда он издан, кем утвержден? Есть вышестоящие организации, которые такие законы утверждают.

Что они себе позволяют? Их самих всех надо проверять – они вообще когда-нибудь фигурным катанием занимались? У каких тренеров и на каком уровне? Или они возомнили себя Международным олимпийским комитетом?

Я не понимаю, почему эти люди берут на себя право решать такие вопросы и позволяют себе россиян до трусов проверять. Какова причина таких решений? Боятся написать, что из-за СВО, потому что делают вид, что «спорт вне политики»? Так и напишите прямо. И кто эти люди, тоже расскажите. Безобразно, несправедливо. И требует пересмотра», – сказала Татьяна Тарасова.