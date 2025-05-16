Роднина о Валиевой: сегодня она не спортсменка

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не знает, с чем связана популярность фигуристки Камилы Валиевой, передает Sport24.

«Не знаю, с чем связана ее популярность. От самой Валиевой зависит, сколько она еще будет самой популярной фигуристкой. Но сегодня она у нас не спортсменка, а участница различных шоу и зрелищ», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок.

Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.