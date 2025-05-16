Фигуристка Косторная не согласилась со словами Тарасовой о Трусовой

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная не согласилась со словами тренера Татьяны Тарасовой о том, что Александра Трусова не сможет вернуться на лед после родов, передает Voice.

«Я считаю, что не стоит сейчас делать каких-то поспешных прогнозов. В любом случае решать не обществу, а человеку. Все покажет время. К возвращению никаких препятствий нет», — сказала Косторная.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.