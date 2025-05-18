«Ярче такого ничего быть не может»: Тарасова обратилась к Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании 2018 года Алину Загитову с днем рождения. Ее слова приводит Sport24.

18 мая фигуристке исполнилось 23 года.

«Хотела бы ей пожелать здоровья и творческих успехов. Она способная и талантливая девочка. А больше всего мне запомнилась ее победа на Олимпийских играх. Ярче такого ничего быть не может», — сказала Тарасова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

17 мая стало известно, что власти Татарстана не согласовали проект школы фигуристки Загитовой из-за дороговизны. Стоимость проекта превысила один миллиард рублей.