Степанова и Букин обратились с просьбой к главе МОК

Четырехкратные чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин обратились к избранному президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой повлиять на Международный союз конькобежцев (ISU) и допустить их до участия в международных соревнованиях. Обращение Степановой и Букина опубликовано на их страницах в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее ТАСС сообщал, что российские спортивные пары и танцевальные дуэты не допущены к участию в отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года.

"С огромной болью и разочарованием мы узнали о том, что на днях ISU принял решение не допускать нас до отбора на участие в Олимпийских играх. К сожалению, мы не получили официального объяснения причин этого решения, нам не предоставили возможность апелляции. Это обращение - попытка получить ответы, которых мы, как профессиональные спортсмены, заслуживаем", - заявили Степанова и Букин.

В своем заявлении спортсмены обратились к комиссии ISU с вопросами, какие действия или обстоятельства послужили основанием для недопуска, по каким критериям осуществлялся отбор и были ли они прозрачны для всех спортсменов. Также дуэт обратился к Ковентри, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию.

"Мы обращаемся к вам в первую очередь как к человеку, который сам прошел через годы тренировок, напряженный отбор, волнение стартов и радость побед, мы уверены, что вы как никто другой понимаете, что значит жить мечтой об Олимпиаде. Госпожа Ковентри, вы - гордость своей страны, Зимбабве, представьте, если бы по факту гражданства вас лишили права выступать на Олимпиаде, без объяснений, суда, права на защиту. Было бы это справедливо? Сегодня именно так поступают с нами. Мы просим вас, как представителя олимпийского движения, вмешаться и потребовать от ISU официального разъяснения причин нашего недопуска. Мы просим вернуть нам право на честную борьбу, вернуть нам нашу мечту", - добавили фигуристы.

Степановой 29 лет, Букину 31 год, на их счету четыре победы на чемпионатах России. Также фигуристы являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.