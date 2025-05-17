Тарасова назвала очень сильным обращение Степановой и Букина к главе МОК

Обращение четырехкратных чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина к избранному президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри является очень сильным и правильным, поскольку за свои права нужно бороться до конца. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее ТАСС сообщил, что Степанова и Букин обратились к Ковентри с просьбой оказать влияние на Международный союз конькобежцев (ISU), потребовать от него разъяснения причин недопуска спортсменов до олимпийского отбора и вернуть право на участие в международных турнирах.

"Очень сильное, очень правильное обращение. Оно должно быть во всех газетах мирового уровня, сегодня оно единственно правильное. С любым человеком из любой страны это может случиться, очень хорошо подготовленное письмо, все как есть", - сказала Тарасова.

"Я этого не могу сказать [повлияет ли оно как-либо], конечно, нужно бороться до конца, я их (Степанову и Букина - прим. ТАСС) абсолютно поддерживаю. ISU не имеет права не допускать спортсменов, которых делегирует страна на Олимпийские игры, нет у них такого права. Почему они нарушают правила, которые сами изобретают - я не понимаю, сколько мы будем это терпеть. Мерзавцы они", - добавила Тарасова.

Ранее ТАСС сообщал, что российские спортивные пары и танцевальные дуэты не допущены к участию в отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года. Степановой 29 лет, Букину 31 год, на их счету четыре победы на чемпионатах России. Также фигуристы являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы.