Олимпийский чемпион оценил отказ властей строить школу Загитовой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал сообщения, что власти Татарстана отказали фигуристке Алине Загитовой в строительстве собственной школы. Его слова приводит издание «ВсеПроСпорт».

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Тихонов оценил отказ властей строить школу Загитовой и призвал не врать о нехватке денег на проект. Он отметил, что школу построят не лично для фигуристки, а для будущих чемпионов.

«Загитова — уникальная спортсменка, она великая олимпийская чемпионка», — подчеркнул Тихонов.

Ранее власти Республики Татарстан отказали российской фигуристке Алине Загитовой в строительстве собственной школы. Причиной стала дороговизна проекта. Отмечается, что стоимость центра должна была составить миллиард рублей. При этом в феврале 2024 года сообщалось, что Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани.