«Мы не политики, мы спортсмены»: российские фигуристы ведут борьбу за Олимпиаду-2026

Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин опубликовали видеописьмо, которое адресовано ISU и новому президенту МОК Кирсти Ковентри, передает Kp.ru.

Как ранее стало известно, представители России, выступающие в парном фигурном катании и танцах на льду, не смогут претендовать на участие в Олимпийских играх 2026 года. Международный союз конькобежцев (ISU) проинформировал о том, что ни одной из российских пар не удалось пройти проверку на соответствие критериям нейтрального статуса. Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Степанова и Букин поинтересовались у Ковентри, за что их исключили. Они сочли решение ISU несправедливым и непрозрачным. Спортсмены обратили внимание на то, что в 2018 году их без объяснений не допустили к Олимпиаде в Пхенчхане.

«Мы не политики, мы спортсмены. Мы хотим понять, за что нас исключили. Обязанность МОК — обеспечить участие в Олимпиаде всех атлетов, включая тех, кто представляет зоны конфликтов», — подчеркнули фигуристы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что новый глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может принять волевые решения по вопросу допуска россиян.