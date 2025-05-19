Фигуристы Артемьева и Брюханов ответили на вопрос о продолжении карьеры

Фигуристы Артемьева и Брюханов еще не приняли решение о продолжении карьеры.

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Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, пропустили прошедший сезон из-за отсутствия медицинского допуска.

Ранее тренер Павел Слюсаренко сообщил, что пара покинула его группу и перешла к Тамаре Москвиной.