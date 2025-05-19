Фигуристы Артемьева и Брюханов ответили на вопрос о продолжении карьеры

Юлия Артемьева: «Еще не приняли решение, будем ли продолжать кататься»
Фигуристы Артемьева и Брюханов еще не приняли решение о продолжении карьеры.
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, пропустили прошедший сезон из-за отсутствия медицинского допуска.
Ранее тренер Павел Слюсаренко сообщил, что пара покинула его группу и перешла к Тамаре Москвиной.
«Мы не переходили к Тамаре Николаевне, а катались там временно. Сейчас отпуск. На самом деле мы еще даже не приняли решение, будем ли продолжать кататься, потому что пропустили целый сезон. Еще есть время», – сказала Артемьева.