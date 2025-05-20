Фигурист Мозалев рассказал о мотивации в период отстранения

Андрей Мозалев заявил, что не теряет мотивацию в период отстранения.

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Российские фигуристы не выступают на международных турнирах под эгидой ISU с весны 2022 года.

– Соскучились по международным соревнованиям?

– Конечно, потому что не раз там выступал. Знаю все эти ощущения, очень скучаю по ним.

– Не теряете мотивацию в период отстранения?

– У меня хватает мотивации. Стараюсь дожить до момента, когда нас выпустят, и уже тогда полноценно себя показать, – сказал призер чемпионата России, чемпион мира среди юниоров Мозалев.