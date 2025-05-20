Фигурист Мозалев рассказал о мотивации в период отстранения

Андрей Мозалев: «Соскучился по международным стартам, потому что не раз там выступал. Стараюсь дожить до момента, когда нас выпустят»
Андрей Мозалев заявил, что не теряет мотивацию в период отстранения.
Российские фигуристы не выступают на международных турнирах под эгидой ISU с весны 2022 года.
– Соскучились по международным соревнованиям?
– Конечно, потому что не раз там выступал. Знаю все эти ощущения, очень скучаю по ним.
– Не теряете мотивацию в период отстранения?
– У меня хватает мотивации. Стараюсь дожить до момента, когда нас выпустят, и уже тогда полноценно себя показать, – сказал призер чемпионата России, чемпион мира среди юниоров Мозалев.