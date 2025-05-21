Губерниев снова высмеял Загитову

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о согласовании властями Татарстана строительства в Казани школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Журналист предложил открыть школы спортсменки во всех населенных пунктах страны, а также не ограничиваться фигурным катанием.

«Вообще, должна быть библиотека имени Алины Загитовой, школа техники речи Алины Загитовой, интеллектуальная школа, а также в обязательном порядке музей истории ее имени», — заявил Губерниев.

О согласовании строительства школы Загитовой 20 мая рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Это удалось сделать после снижения стоимости возведения объекта.

Ранее Губерниев заявил, что Загитова мотивирует его взять в руки книжку.