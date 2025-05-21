ISU не одобрил переход фигуристки Жилиной в Азербайджан

ISU не одобрил переход фигуристки Вероники Жилиной в Азербайджан.

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Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на источник.

По информации источника, основополагающим для Международного союза конькобежцев (ISU) является открепительное письмо от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

13 мая исполком ФФККР отказал Жилиной в переходе.

Ожидается, что основные переговоры по вопросу состоятся в преддверие или во время этапа Гран-при среди юниоров в Баку 24-27 сентября, на которой приглашено руководство ISU.

Жилиной 17 лет. В сезоне-2022/23 она победила в финале юниорского Гран-при России, была серебряным призером первенства страны.