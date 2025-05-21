Аделия Петросян рассказала, почему Тутберидзе говорит замечания после проката.

© Sports.ru

– Ты двукратная чемпионка России, лидер нашей сборной, твое катание вызывает восхищение зрителей. Неужели в твоей подготовке еще остаются какие-то аспекты, в которых тебе нужно улучшаться?

– Это же спорт, он про то, чтобы всегда улучшаться. Все-таки я не скольжу как Алена Косторная и не прыгаю как, например, Саша Трусова, мне точно есть над чем работать.

– Какие задачи ставят перед тобой тренеры, и какие задачи ты сама ставишь перед собой?

– У нас с тренерами задачи совпадают: нужно приходить и работать на льду. Они знают, когда меня нужно подогнать, а когда остановить. И главное в этот момент к ним прислушаться, а не потакать своим эмоциям, слабостям.

– Что обычно тебе говорят тренеры, когда ты выходишь к ним после проката со льда? Хвалят или говорят об ошибках?

– Этери Георгиевна всегда разбирает ошибки. Я в принципе не знаю, как нужно откататься, чтобы она только хвалила. Мелкие недочеты все равно остаются. Она старается по горячим следам донести замечания, потому что потом мы долго не видимся. Меня забирают на несколько интервью, допинг-контроль, а на следующий день после стартов у меня выходной.

А вот Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Сергей Викторович (Дудаков) всегда стараются где-то пошутить, где-то дать мне выговориться, потому что когда у меня воодушевленное, эмоциональное состояние, я не могу наговориться, и они мне не мешают.

– Ты, когда со льда выходишь, то уже примерно знаешь, что тебе скажут тренеры? Знаешь свои «косяки»?

– Я, когда катаюсь, уже понимаю, где я что упустила. Если упала с прыжка, то это всем очевидно, но, бывает, что какой-то шаг в дорожке не получился, тогда, разумеется, и я, и тренеры сразу это замечаем.

– У тебя было так, что тренеры называют какой-то недочет, а ты удивляешься, потому что была уверена, что все сделала правильно?

– Мне кажется, у каждого спортсмена такое бывает. Тут главное молчать и слушать тренера, стараться не спорить, не возмущаться, чтобы не возникало раздражение. Мне кажется, что в этом плане я научилась с собой справляться, хотя внутри себя могу не соглашаться с критикой, – сказала Петросян.