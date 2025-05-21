Российская фигуристка вернула ФФККР 1 млн рублей после срыва перехода в Азербайджан

Российская фигуристка Вероника Жилина выплатила около одного миллиона рублей в адрес Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в качестве компенсации за спортивную подготовку. Об этом пишет РИА Новости.

По информации источника, Жилина компенсировала расходы за два сезона — 2023/24 и 2024/25, а также за три календарных года, в течение которых она получала государственное финансирование как член расширенного состава сборной России. Кроме того, фигуристка возместила средства, потраченные на изготовление костюмов для выступлений.

Информация о намерении Жилиной перейти в сборную Азербайджана появилась 25 марта. Позднее стало известно, что ФФККР не одобрила переход Жилиной в другую сборную. 14 мая спортсменка сообщила, что получила паспорт Азербайджана и намерена представлять именно эту страну. 21 числа Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход Жилиной.

Жилина стала известна широкой публике после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети», где запись ее выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала 5 млн просмотров на YouTube. Тогда фигуристка из Архангельска тренировалась в группе Этери Тутберидзе, однако в 2020 году перешла в академию Евгения Плющенко.

Среди достижений фигуристки — победа на этапе международной юниорской серии Гран-при, серебро первенства России среди юниоров, победа в финале Кубка России среди юниоров.