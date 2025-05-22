Тарасова сочла миллион недостаточной компенсацией за уход фигуристки под другой флаг

Lenta.ruиещё 4

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сочла миллион рублей недостаточной компенсацией за уход фигуристки Вероники Жилиной под флаг другой страны.

Тарасова сочла недостаточной выплаченную Жилиной компенсацию
© РИА Новости

Слова Тарасовой приводит «ВсеПроСпорт».

«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны», — заявила Тарасова.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина, выразившая желание перейти под флаг Азербайджана, заплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. До этого ФФККР отказала спортсменке в переходе, после чего она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

Российская фигуристка заплатила миллион за возможность выступать за другую страну

У Жилиной есть азербайджанский паспорт. Спортсменка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Фигурное катание
Вероника Жилина
Татьяна Тарасова
Евгений Плющенко