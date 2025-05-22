Тарасова сочла недостаточной выплаченную Жилиной компенсацию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сочла миллион рублей недостаточной компенсацией за уход фигуристки Вероники Жилиной под флаг другой страны.

Слова Тарасовой приводит «ВсеПроСпорт».

«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны», — заявила Тарасова.

21 мая стало известно, что 17-летняя Жилина, выразившая желание перейти под флаг Азербайджана, заплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) порядка одного миллиона рублей в качестве компенсации за подготовку. До этого ФФККР отказала спортсменке в переходе, после чего она выплатила средства за два сезона и три календарных года, а также возместила деньги за разработку и покрой соревновательных костюмов.

Российская фигуристка заплатила миллион за возможность выступать за другую страну

У Жилиной есть азербайджанский паспорт. Спортсменка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.