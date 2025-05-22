Депутат: государство потратило на Жилину «не миллион и даже не десять»

Свищев заявил, что государство потратило на Жилину «не миллион и даже не десять».

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Ранее стало известно, что 17-летняя фигуристка Вероника Жилина хочет перейти в сборную Азербайджана. «Р-Спорт» сообщил, что она выплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) миллион рублей в качестве компенсации за подготовку.