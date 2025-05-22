Медведева стала участницей ледового шоу Загитовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стала участницей ледового рок-мюзикла олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль», который состоится в июне этого года в Санкт-Петербурге. Фотографию с Медведевой в костюме из шоу Загитова опубликовала на личной странице в социальных сетях.

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Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьере.