Загитова опубликовала снимок с Медведевой на фоне многолетней вражды

Разговоры о натянутых отношениях звёзд фигурного катания тянутся с 2018 года — сегодня слухам пришёл конец. Алина Загитова внезапно опубликовала снимок с Евгенией Медведевой — так она сообщила о том, что «соперница» присоединилась к её авторскому ледовому шоу. Репост гостья делать не стала, но подтвердила догадки поклонников о примирении выпуском своего видеопроекта. Медведева взяла интервью у Загитовой.

И хотя девушки свой вероятный конфликт не обсуждали, поклонники остались удовлетворены. В комментариях к совместному фото они похвалили фигуристок и попросили больше совместных кадров.

«Удивили так удивили, браво!», «Там, где Рудковская училась пиару, Женя с Алиной преподавали», «Вау! Невероятно сильные духом девушки», «Как же вам идёт дружба. Несмотря ни на что, гармонично смотритесь», — пишут фолловеры.

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Загитова назвала мужчину мечты

Напомним, что на зимних Олимпийских играх 2018 года Загитова завоевала золото, а Медведева — серебро. С тех пор фанаты фигуристок долгое время спорили, кто из них больше достоин победы, а сами девушки подавали смешанные сигналы о своих взаимоотношениях. В октябре 2024 года Медведева заявила, что они с Загитовой не соперницы. А в ноябре Алина дала большое интервью, в котором подробно прокомментировала их с Женей конфликт.