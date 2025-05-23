Роднина не верит в Загитову

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о вкладе олимпийской чемпионки в одиночном разряде Алины Загитовой в развитие собственной спортивной школы в Казани.

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Вчера, 22 мая, «Бизнес Online» сообщил, что на строительство Центра фигурного катания, который станет платформой для школы Загитовой, планируется потратить более миллиарда рублей.

«Что касается Загитовой, сильно сомневаюсь, что она будет вкладывать в академию что-то свое. Вряд ли она переедет из Москвы в Татарстан. Инициатива хорошая, но она подразумевает реальное участие. В то же время в Татарстане мощное влияние на спорт, есть свои кадры, возможности. Может, одного имени и будет достаточно», – цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

«Бизнес Online» отметил, что история строительства школы началась с Петербургского международного экономического форума в 2023 года, на котором Загитова лично предложила данную инициативу президенту республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Планируется, что школа Загитовой станет конкурентом лучших школ Москвы и Санкт-Петербурга.