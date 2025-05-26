Роднина призвала смириться с решением ISU

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала смириться с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских пар и танцевальных дуэтов на Олимпиаду 2026 года, передает «ВсеПроСпорт».

ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине. Запрет на общение со СМИ — практика, которая уже была введена для российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Подобное было запрещено пловцам, которые приняли участие в чемпионате мира в декабре 2024 года.