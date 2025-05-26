РУСАДА сократило число фигуристов в своих пулах допинг-тестирования с 16 до 12

Sports.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило с 16 до 12 человек представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования.

РУСАДА сократило число фигуристов в своих пулах допинг-тестирования
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В новый список включены 12 спортсменов, которые также входили в пулы на первый квартал 2025 года. Это Глеб Лутфуллин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов (все – национальный регистрируемый пул тестирования – RTP), а также Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Дарья Садкова, Николай Угожаев и Арсений Федотов (все – расширенный пул тестирования).

Выбыли из пулов РУСАДА ранее находившиеся там Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Иван Букин и Александра Степанова, которые в настоящее время входят в пулы тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмены из RTP-пула обязаны указывать в антидопинговой системе ADAMS не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, как это делают спортсмены из расширенного пула, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Фигурное катание
Николай Угожаев
Владислав Дикиджи
Дарья Садкова
Арсений Федотов
Глеб Лутфуллин
Софья Акатьева
Марк Кондратюк
Андрей Мозалев
Макар Игнатов
Петр Гуменник
Александра Бойкова
Дмитрий Алиев
Иван Букин
Александра Степанова
Дмитрий Козловский