Звезду Украины оставили без шоу в Японии

Впервые с 2019 года россияне примут участие в заграничном шоу, организаторами которого не являются они сами. Олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова уже прилетели в Японию, чтобы выступить на Fantasy On Ice. Компанию им составят мировые звёзды Каори Сакамото, Стефан Ламбьель, Адам Сяо Хим Фа и новый танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон.

Этому факту возмутилась чемпионка Украины Анастасия Архипова. Девушка рассказала украинским СМИ, что с 2022 года трижды принимала участие в японском шоу. Конечно, тогда россиян там не было. Фигуристка считает, что Япония всегда была особенной страной для неё. Местные болельщики тепло встречали Архипову, приносили украинские флаги, а после её выступления писали много тёплых слов.

Поэтому, по словам Анастасии, в этом году она испытывает большое разочарование. Она не понимает, почему организаторы пригласили двух российский фигуристок несмотря на продолжающийся конфликт между Украиной и Россией.

При этом обычно на подобных шоу выступают спортсмены, которые чем-то запомнились в прошедшем сезоне либо которые внесли большой вклад в развитие фигурного катания. В прошлом году на Fantasy On Ice присутствовал Юдзуру Ханю, легенда японского спорта. К выдающимся фигуристкам можно отнести и Загитову с Щербаковой – они стали чемпионками мира, России и Европы, а также Олимпийских игр. Конечно, в связи с отстранением россиян такое решение не могло не вызвать вопросов в мировом сообществе, однако открыто возмутилась только представительница Украины.

Архипова с 2022 года не выступает на международных соревнованиях, судя по её профилю на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В её социальных сетях тоже нет ни намёка на продолжение профессиональной карьеры. Анастасия была на чемпионате мира лишь один раз в 2021 году, где заняла только 35 место, не пробившись в произвольную программу. Чемпионкой тогда стала Щербакова.

Украинка пересекалась с россиянками и раньше – на юниорских чемпионатах мира в сезонах 2017/2018 и 2018/2019, когда там первенствовала Александра Трусова. А, пожалуй, главным достижением спортсменки стала бронза на Европейском юношеском фестивале в 2019 году – первой в Сараево опять же была Щербакова.

Анастасия – неплохая фигуристка, но находилась уж очень далеко не то что от топа, а даже от так называемого середнячка. Возможно, прозвучит жестоко, но её участие в японских шоу можно было объяснить происхождением. Особых достижений на спортивной мировой арене у Архиповой нет, хотя в своей стране она звезда. В отличие от Щербаковой и Загитовой, которые собственной карьерой заработали себе приглашения в лучшие шоу мира.