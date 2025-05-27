Тарасова ответила украинской фигуристке, осудившей Загитову и Щербакову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила украинской фигуристке Анастасии Архиповой, которая возмутилась появлением олимпийских чемпионок 2018 года Алины Загитовой и 2022 года Анны Щербаковой на ледовом шоу Fantasy on Ice 2025 в Японии. Мероприятие пройдёт с 31 мая по 1 июня. Это будет первое появление российских фигуристов на международных шоу с 2022 года.

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