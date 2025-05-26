Против тренера, который домогался фигуристок, возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статье о развратных действиях возбуждено в отношении тренера по фигурному катанию Константина Медовикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Разбирательство проводится по части 2 статьи 135 УК РФ — «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Изначально о непристойном поведении тренера сообщила мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна, заявившая, что тот «лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь, один раз за грудь укусил». Антонова добавила, что дочь рассказала ей о поведении тренера спустя время. Она сразу же перевела дочь к другому наставнику внутри школы.

Медовиков закончил работу в школе, но остался в президиуме региональной федерации. Также Антонова утверждает, что Медовиков требовал от федерации отменить переход Дарьи и вернуть ее к нему в группу.

Также о домогательствах тренера рассказала Юлия Хохлова, мать 13-летней фигуристки. Хохлова изначально не поверила дочери, когда та рассказала о домогательствах тренера, однако в итоге обратилась в полицию. Женщина рассказала, что способствовала тому, что в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку не стала писать о наиболее серьезных обвинениях. Тренер предлагал ей договориться. Они пришли к тому, что специалист уволится и оплатит психологическую реабилитацию и сборы на соревнования. Позднее она заявила, что пойдет в следственный комитет.