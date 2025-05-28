ISU отказался комментировать обращение Степановой и Букина к главе МОК

В ISU отказались комментировать обращение Степановой и Букина к МОК.

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Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты из России к участию в олимпийском отборе. Нейтральный статус получили только представители одиночного катания.

Александра Степанова и Иван Букин были главными претендентами на поездку на олимпийский отбор в танцах на льду.

Они обратились к будущему президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой потребовать от ISU разъяснений причин недопуска.

«В настоящее время ISU не будет комментировать дальнейший процесс по индивидуальным нейтральным атлетам (AIN)», – сообщили в организации.

Также ISU отказался комментировать допуск российских тренеров на отборочный к Олимпиаде турнир, сообщает ТАСС.