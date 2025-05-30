В Госдуме заявили, что Валиевой могли подмешать запрещенное вещество

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российской фигуристке, чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой могли подмешать допинг соперники.

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«Я изначально говорила, что Валиева — в первую очередь ребёнок, особенно в тот момент, когда обнаружили запрещённый препарат. Взрослые знают, каким образом мог попасть препарат в её организм. Она не могла этого знать. Почему маленькая девочка понесла такое строгое наказание в четыре года дисквалификации? Она понесла наказание за взрослых, которые не смогли объяснить, как микродозы вещества попали в её организм. Валиевой могли подмешать запрещённое вещество соперники, такой ход событий тоже вполне возможен. Подобные случаи бывали в разных видах спорта, в том числе и с нашими спортсменами», — приводит слова Журовой Vseprosport.ru.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.