Тренер рассказала о самом нервном старте сезона для Леонтьевой и Горелкина

Тренер Жук рассказала о самом нервном старте сезона для фигуристов Леонтьевой и Горелкина
Самым нервным стартом сезона для танцевального дуэта фигуристов Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина стал декабрьский чемпионат России в Омске. Об этом в интервью ТАСС рассказали тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.
На чемпионате России в Омске Леонтьева и Горелкин показали седьмой результат, годом ранее они заняли пятое место на чемпионате страны.
"На сто процентов [самый нервный турнир] - это чемпионат России. Но так было всегда, даже в те времена, когда границы для наших фигуристов были открыты. В Омске определялась сборная. Мы были очень хорошо к нему готовы, подошли в отличной форме, но, к сожалению, повышенная ответственность сыграла свою роль", - рассказала Жук.
Свинин считает, что на результате подопечных сказался фактор второго взрослого сезона.
"Я это связываю еще и с тем, что для Сони и Дани это был второй взрослый сезон. В первый, когда юниоры только переходят во взрослые, они еще не знают, чего ждать, с радостью несутся вперед. А вот во второй работают уже с оглядкой - как их принимают, какая конкуренция", - отметил Свинин.