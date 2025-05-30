Тренер рассказала о самом нервном старте сезона для Леонтьевой и Горелкина

Самым нервным стартом сезона для танцевального дуэта фигуристов Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина стал декабрьский чемпионат России в Омске. Об этом в интервью ТАСС рассказали тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

На чемпионате России в Омске Леонтьева и Горелкин показали седьмой результат, годом ранее они заняли пятое место на чемпионате страны.

"На сто процентов [самый нервный турнир] - это чемпионат России. Но так было всегда, даже в те времена, когда границы для наших фигуристов были открыты. В Омске определялась сборная. Мы были очень хорошо к нему готовы, подошли в отличной форме, но, к сожалению, повышенная ответственность сыграла свою роль", - рассказала Жук.

Свинин считает, что на результате подопечных сказался фактор второго взрослого сезона.