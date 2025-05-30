Журова прокомментировала слова Путина о связи допинга Валиевой с шаманами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента России Владимира Путина о связи допинга, найденного у российской фигуристки Камилы Валиевой, с шаманами. Ее цитирует Vseprosport.ru.

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Журова заявила, что спортсменка понесла наказание за взрослых, которые не смогли объяснить, как микродозы вещества попали в ее организм.

«Наказали за халатность взрослых, ее окружения», — посчитала она.

Ранее Путин напомнил, что медицинским сопровождением спорта занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), однако отдельные федерации привлекают к работе со спортсменами специалистов нетрадиционной медицины. Он связал с шаманами допинг-кейс Валиевой.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.