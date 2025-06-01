РУСАДА не проверяло на допинг Валиеву на протяжении последних полутора лет

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не проверяло на допинг дисквалифицированную российскую фигуристку чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву на протяжении последних полутора лет. Спортсменка проходила соответствующую проверку только по линии Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает ТАСС.

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В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.