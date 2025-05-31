Медведева рассказала, что изменила бы в фигурном катании

ТАСС

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева изменила бы в фигурном катании ширину площадок. Об этом Медведева рассказала посетителям Ночи московского спорта.

Медведева рассказала, что изменила бы в фигурном катании
© РИА Новости
"Я бы расширила бортики, чтобы места было больше. На ледовых шоу обычно расширяется пространство, но технически это сложно сделать. Мне кажется, это было бы интересно", - сказала Медведева.

Медведевой 25 лет, в ее активе две золотые медали чемпионатов мира, две серебряные награды Олимпиады-2018 (в командном турнире и одиночном катании).

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