Медведева рассказала, что изменила бы в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева изменила бы в фигурном катании ширину площадок. Об этом Медведева рассказала посетителям Ночи московского спорта.

"Я бы расширила бортики, чтобы места было больше. На ледовых шоу обычно расширяется пространство, но технически это сложно сделать. Мне кажется, это было бы интересно", - сказала Медведева.

Медведевой 25 лет, в ее активе две золотые медали чемпионатов мира, две серебряные награды Олимпиады-2018 (в командном турнире и одиночном катании).