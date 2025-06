Загитова и Щербакова покорили Японию

Алина и Аня вернулись в масштабные международные проекты и сорвали громкие овации. Лишь украинская фигуристка была против триумфа россиянок.

Спустя долгих шесть лет наши олимпийские чемпионки вернулись в крупное международное шоу. Даже бан для представителей России не остановил Алину Загитову и Анну Щербакову. Эти яркие спортсменки не побоялись критики и отправились в Японию, чтобы порадовать зарубежную публику своим безупречным катанием.

И им это удалось! Загитова и Щербакова произвели фурор своими необычными номерами. Хотя украинская фигуристка всё равно осталась недовольна.

Загитова и Щербакова появились в крупном мировом шоу спустя шесть лет

Международный бан отразился не только на действующих фигуристах из России, но и на тех, кто уже завершил спортивную карьеру. Выезжать за рубеж стало труднее, отчего иностранные сборы и мастер-класс на неопределённое время пришлось поставить на паузу. Точечно нашим звёздам удавалось выбираться в другие страны, чтобы передать свой опыт коллегам по цеху, но в целом история складывалась неприятная: представители других федераций не могли заполучить ценные кадры с уникальными техниками, а российские спортсмены лишались значительной части заработка. Даже на шоу, где стабильно самые высокие зарплаты, было нельзя попасть.

Однако всё изменилось, когда стало известно о грандиозном возвращении двух наших олимпийских чемпионок. Алина Загитова и Анна Щербакова поехали в Японию, чтобы выступить на знаменитом шоу Fantasy on Ice, где собрались именитые фигуристы — от Каори Сакамото до Гийома Сизерона, который вышел на лёд со своей новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри.

Россиянки попали в крупный международный проект впервые за последние шесть лет.

Олимпийские чемпионки из России снова покорили Японию

В город Тиба Алина и Аня прибыли заряженными на результат. Оно и немудрено — необходимо было произвести самое положительное впечатление на местную публику. Несмотря на то что традиционно японцы с особой теплотой относятся к российским спортсменам, нашим атлеткам надо было показать свою коронную технику и удивить мастерством артистизма.

Девушки подготовили несколько номеров. Загитова снова примерила на себя роль посла дружбы между Россией и Японией. В 2021 году Алина уже исполняла программу, посвящённую этой теме, после презентации фильма «Пальма». Теперь же она представила новый удивительный прокат в красивом белом платье с изображением лепестков сакуры. Наряд был украшен светодиодами, которые горели в темноте, неся сакральный смысл: фигуристка служила источником света — в руках она даже держала специальный фонарик с иероглифами дружбы и любви. После выступления Загитовой зрители не смогли сдержать эмоций и громко аплодировали ей.

Алина потратила немало сил, чтобы произвести фурор. Её примеру последовала и Аня, которая работала так, что силы были «на исходе», но, по её же словам, «они волшебным образом откуда-то появлялись».

Щербакова вышла на лёд в элегантном чёрном платье и станцевала под песню My Tunnels are Long and Dark These Days. Её проникновенное катание никого не оставило равнодушным. А ещё спортсменке выпала особая честь в финальном акте выступить вместе с японским актёром. Она и Ю Сирота показали номер по мотивам мюзикла «Бал вампиров». Зрелище было эффектным, так что неудивительно, что болельщики повскакивали со своих мест после завершения проката.

В общем, россиянки зажгли толпу и сорвали овации. После завершения шоу девушки поделились фото, где было показано, что их завалили подарками японские фанаты. Вот она — настоящая любовь!

Украинская фигуристка возмутилась приездом Загитовой и Щербаковой

Алина и Аня принесли много счастья тем, кто скучал по их выступлениям за рубежом. Хотя, надо отметить, не все были рады громкому возвращению Загитовой и Щербаковой. Украинская фигуристка Анастасия Архипова была возмущена тем, что олимпийских чемпионок допустили до японского шоу.

«С 2022-го я три года подряд участвовала в Fantasy on Ice. Это было особенное место для меня. Япония всегда была страной, где я чувствовала, что Украину понимают и поддерживают. Невероятные японские болельщики стояли в зале с украинскими флагами, а после шоу писали мне много добрых слов, которые навсегда останутся в моём сердце. Именно поэтому в этом году я испытываю большое разочарование. Организаторы пригласили на шоу двух российских спортсменов. Я не понимаю, почему они приняли такое решение», — сказала она.

Трудно сказать, чем руководствовалась Анастасия, делая такое заявление, но нужно признать — решение организаторов было на 100% верным и наверняка прибыльным.