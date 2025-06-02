Галлямов извинился перед Загитовой за шутки о ней

Российский фигурист чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, принёс извинения олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой за шутки в её адрес.

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Галлямов неоднократно высказывался в шутливой манере в адрес Загитовой на личной странице в социальных сетях.