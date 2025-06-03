Российская фигуристка выложила видео в гробу

Российская фигуристка Анна Щербакова в своих соцсетях опубликовала видео в гробу.

Спустя несколько секунд после начала записи спортсменка открывает гроб одной рукой и улыбается на камеру.

«Ваши варианты подписи к видео?» — подписала ролик Щербакова.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.