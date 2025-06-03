Тарасова высказалась о возможном возвращении Валиевой в спорт

Татьяна Тарасова хотела бы увидеть возвращение Камилы Валиевой в спорт.

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Фигуристка дисквалифицирована за триметазидин до декабря 2025 года.

«Я видела ее во время шоу, выглядела она хорошо. Правда, прыгала только один прыжок. Видимо, держит их, отрабатывает на тренировках. Раньше Камила вообще не срывная девочка была, катала все чисто. Сейчас у нее немного поменялась фигура, но она по-прежнему работает в поте лица и с удовольствием в окружении олимпийских чемпионов. Конечно, мне бы хотелось ее увидеть в деле – всему миру это было бы интересно! Такая неординарная девочка, нигде не сыскать. Было бы грандиозное событие! Вернуться после такого совершенно несправедливого отстранения – это само по себе все равно что чемпионат мира выиграть», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Она добавила, что не знает, есть ли у Валиевой планы вернуться на соревнования.