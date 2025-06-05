С сайта шоу Загитовой «Ассоль» пропала одна из трех дат показа

С сайта ледового рок-мюзикла «Ассоль», который в июне в Санкт-Петербурге планирует представить публике олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, пропала одна из дат показа. Ранее фигуристка планировала представить шоу 27, 28 и 29 июня. Но неожиданно с её сайта, а также со всех сайтов по продаже билетов пропала дата 29 июня. Причина на данный момент не сообщается.

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Ранее появилась информация, что одной из участниц шоу «Ассоль» неожиданно станет главная соперница в карьере Загитовой, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. При этом Загитова выступит на шоу Медведевой о дискотеке 2000-х «Евгения Медведева и друзья», которое состоится 13 сентября в Москве.