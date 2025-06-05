Роднина высказалась по поводу отказа россиян от подачи апелляции в CAS

Ирина Роднина, депутат Государственной Думы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Ирина Роднина, депутат Государственной Думы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, высказалась по поводу отказа российских фигуристов от подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу их недопуска на Олимпийские игры.

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«Никаких шансов получить допуск через СAS не было. В нынешней ситуации сложно рассчитывать на какую-то победу в этом деле, потому что ISU принял окончательное решение. Это решение долго и мучительно принимали», — заявила Роднина в интервью «ВсеПроСпорт».

Это решение последовало за длительным периодом неопределённости для российских фигуристов, которые оказались в сложной ситуации из-за действующих ограничений.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до отбора на Олимпийские игры 2026 года лишь четырёх российских фигуристов: Аделию Петросян, Алину Горбачёву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.

При этом представители парного катания и танцев на льду не получили нейтрального статуса, что фактически закрывает им путь на Олимпиаду. Решение ISU означает, что даже допущенные спортсмены будут выступать без национальной символики.