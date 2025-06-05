Губерниев ответил, были ли у российских фигуристов шансы оспорить недопуск

Губерниев считает, что у российских фигуристов не было шансов оспорить недопуск.

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Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России.

По информации «СЭ», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.