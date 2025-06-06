Самсонов ушел от Тутберидзе после скандала с шоу. Что произошло?

Даня был одним из тех, кого называют гениями. Он мог прославить наставницу в мужском одиночном, но столкнулся с кризисом. Ему не помогли?

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В группе Этери Тутберидзе новая потеря. Судя по всему, от тренера ушёл один из самых талантливых учеников — Даниил Самсонов. Сначала новость витала в воздухе на уровне слухов. Затем из официальных документов всё стало очевидным: фигурист теперь находится в группе Светланы Соколовской. Позднее и сам спортсмен обратился к болельщикам и бывшему штабу.

Нельзя сказать, что решение Даниила неожиданное — многое указывало на то, что сотрудничество наставницы и фигуриста перестало приносить плоды.Однако обострение конфликта произошло вне соревновательного поля. Самсонов наехал на шоу Тутберидзе и поплатился? Вряд ли Этери такое прощает.

Самсонов ушёл от Тутберидзе, наехав на её шоу

Новость об уходе Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе не стала шоком для тех, кто давно следит за этим тандемом. Предпосылки к такому решению были и раньше, но то, что фигурист решил отписаться в соцсетях от наставницы, не выглядит как случайность. Видимо, апогеем конфликта стал недавний скандал с шоу, где Самсонов нецензурно выразился, косвенно оскорбив Тутберидзе.

«Больше *** на это *** шоу ни разу не выйду. ***, ***, что я всех подменяю», — взорвался Даня в микст-зоне, не предполагая, что его эмоциональное высказывание попадёт на камеры.

Подобная реакция вызвала ажиотаж — поклонники фигуриста и его тренерской группы резко осудили Самсонова за несдержанность. Многие предположили, что Этери Георгиевна была не в восторге от выходки ученика, которому пришлось публично принести извинения:

«Я был очень злой и не сдержал эмоции. Хочу извиниться перед СМИ, Лизой Туктамышевой, болельщиками и всеми, кого задели мои слова. В будущем постараюсь держать рот закрытым», — сказал он matchtv.ru.

Гений Тутберидзе пал жертвой тяжёлой болезни

История взаимоотношений Самсонова и Тутберидзе длится уже много лет. Впервые Даня засиял на юниорском чемпионате России 2019 года. 13-летний парень с чистым четверным лутцем очаровал пермских зрителей и выиграл золото в компании более старших и опытных фигуристов, за что удостоился звания вундеркинда. Через год он попал на международную арену, где на этапах Гран-при установил сразу два юниорских мировых рекорда.

За два года Самсонов разучил почти все четверные — сальхов, флип, лутц и тулуп, причём квады в его исполнении получались высокими и внешне очень лёгкими. Кроме того, он хорошо скользил и прекрасно чувствовал музыку, что позволяло ему не отставать от конкурентов в оценке за компоненты. Казалось, вот оно — сокровище Этери Георгиевны, которая наконец-то взрастила идеального одиночника. И как же было больно, когда всё рухнуло.

В 2021 году, когда Даня показывал неутешительные результаты, стало известно, что ему диагностировали синдром Осгуда-Шляттера — заболевание суставов, которое чаще всего появляется у подростков в ходе повреждения большой берцовой кости. Из-за серьёзной нагрузки на колени во время изучения прыжков и не до конца сформировавшегося скелета болезнь Осгуда-Шляттера достаточно распространена в фигурном катании. Болезнь сопровождается постоянной сильной болью в коленях, которая проявляется даже при ходьбе, не говоря уже о физических нагрузках. Поэтому врачи рекомендуют отказываться от тренировок на весь срок восстановления, которое может занимать около двух лет.

Самсонову пришлось взять паузу.

Тутберидзе снова не смогла помочь ученику в кризисе

Лишь через год Даня вновь приступил к тренировкам и вышел на соревновательный лёд. Конечно, первые прокаты были далеки от идеала, однако сам факт возвращения фигуриста говорил о многом. Болельщики надеялись, что Тутберидзе поможет Самсонову, как когда-то Светлана Соколовская помогла Марку Кондратюку, который также был подвержен синдрому Осгуда-Шляттера. Даня рассказывал, что в тренерском штабе ему оказывали всестороннюю поддержку, так что верить в его возрождение очень уж хотелось. Но к 2025 году Кондратюк находится в топе, в то время как Самсонов решает, стоит ли ему продолжать карьеру…

«Я кому-то интересен в фигурном катании?» — спросил он однажды у своих подписчиков, а потом стало понятно, что если это не завершение карьеры, то точно смена тренера.

Нельзя сказать, что под крылом Этери Георгиевны спортсмен полностью сдал — спустя три года он смог дойти до попыток исполнения четверного лутца, однако вряд ли это его утешало. Элемент не отработан и не восстановлен, так как регулярность чистого приземления откровенно хромает. С другими квадами Даня тоже борется, но за такой продолжительный промежуток времени хотелось бы увидеть более значимые результаты.

Вероятно, именно отсутствие видимого прогресса заставило тренера и фигуриста принять решение о прекращении сотрудничества. Тутберидзе не смогла на все 100% помочь ученику в кризисе, и тот предпочёл двигаться дальше